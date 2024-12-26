بوتين: لا أعارض استضافة سلوفاكيا محادثات سلام مع أوكرانيا



أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قبول روسيا المقترح السلوفاكي باستضافة محادثات سلام مع أوكرانيا؛ لإنهاء الصراع الذي أكد أن روسيا عازمة على حسمه.

وأضاف بوتين الذي استضاف هذا الأسبوع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في الكرملين، إن فيتسو، المعارض الصريح لدعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، عرض أن تستضيف بلاده محادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي إن السلطات السلوفاكية "يسعدها أن تجعل من بلادها ساحة للمفاوضات.. لا نعارض إذا كان الأمر هكذا.. لم لا؟ سلوفاكيا تتبنى موقفاً محايداً".

وسلوفاكيا واحدة من مجموعة متزايدة من دول وسط وشرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تشكك في جدوى الدعم لأوكرانيا، وتدعم المفاوضات مع روسيا.

ودأب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على انتقاد سلوفاكيا المجاورة لبلاده بسبب نبرة فيسكو الودية تجاه روسيا منذ عودته إلى السلطة بعد انتخابات 2023.

ولطالما قال بوتين إن روسيا منفتحة على المحادثات لإنهاء الصراع مع كييف، لكنها ستحقق أهدافها في أوكرانيا على الرغم من ذلك.

وقال بوتين اليوم الخميس، إن روسيا قد تستخدم من جديد الصاروخ الباليستي الفرط الصوتي متوسط المدى المعروف باسم (أوريشنيك)، لكنها لا تتعجل ذلك.

وقال: "لا نستبعد احتمال استخدامه اليوم وغداً إذا لزم الأمر".

وذكر الرئيس الروسي أن موسكو قد تستخدم أسلحة متوسطة المدى أكثر قوة إذا لزم الأمر.