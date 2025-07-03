هجوم مسيّرة روسية يشعل حريقا بمبنى سكني في كييف

كشف تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن هجوماً بطائرة مسيّرة روسية مساء الخميس تسبب في اندلاع حريق على سطح مبنى سكني مكوّن من 16 طابقاً في إحدى الضواحي الشمالية للعاصمة كييف.

وكتب تكاتشينكو على تطبيق تيليغرام: "الطائرات المسيّرة المعادية تحلق فوق كييف. تعمل دفاعاتنا الجوية على القضاء على التهديد".

بدوره، دعا رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، الفرق الطبية للتوجه إلى حي أوبولون استجابةً للحريق.

وأفادت وكالة رويترز بأن وحدات الدفاع الجوي وهي تتحرك في مناطق مختلفة من العاصمة.

وفي وقت سابق اليوم قتل مسؤول سابق في لوغانسك الواقعة في شرق أوكرانيا والمحتلة من روسيا بانفجار، بحسب ما أعلنت سلطات المدينة المعيّنة من موسكو.

وشهدت المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى جانب روسيا سلسلة اغتيالات منذ بدأت العملية العسكرية الروسية، نُسبت إلى أجهزة كييف الأمنية أو أعلنت هي مسؤوليتها عنها.

وقال مسؤول المنطقة المدعوم من روسيا ليونيد باسيشنك على تلغرام "اليوم، نتيجة الهجوم الشنيع وسط لوغانسك، قتل مسؤول إدارة عاصمة منطقتنا مانوليس بيلافوف".

وأضاف أن بيلافوف تولى رئاسة إدارة المدينة على مدى تسع سنوات، وذكرت السلطات المحلية أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح، حالة أحدهم خطيرة.ولم تعلق كييف حتى اللحظة على مقتل بيفالوف.