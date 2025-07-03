موسكو تعلن مقتل نائب قائد البحرية الروسية في هجوم بكورسك

أعلن الجيش الروسي اليوم الخميس مقتل الميجر جنرال ميخائيل جودكوف نائب قائد البحرية الروسية خلال هجوم أوكراني على منطقة كورسك الروسية الحدودية، مما يحرم موسكو من أحد أبرز قادتها العسكريين.

وقال الجيش في بيان إن جودكوف قاد أيضا لواء بحريا قاتل ضد أوكرانيا وحصل على أعلى وسام عسكري في الكرملين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير الماضي وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه قتل أمس الأربعاء "خلال عملية قتالية بإحدى المناطق الحدودية في منطقة كورسك".

وذكرت قنوات روسية وأوكرانية غير رسمية على تيليجرام في وقت سابق أن جودكوف قتل مع جنود وضباط آخرين في هجوم أوكراني على مركز قيادة بمنطقة كورسك المتاخمة لأوكرانيا باستخدام صاروخ من طراز هيمارس أمريكي الصنع.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من كيفية مقتل جودكوف (42 عاما) أو طبيعة مهمته في كورسك، وقال بعض مدوني الحرب الروس إنه كان يقود قوات مشاة البحرية التي تتقدم في منطقة سومي المتاخمة في أوكرانيا.

وجودكوف أحد أبرز ضباط الجيش الروسي الذين قتلوا منذ أن شنت موسكو حربا شاملة على أوكرانيا في 2022.

وكان يتولى قيادة القوات البحرية في الساحل والبر بما يشمل وحدات ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من أوكرانيا التي اتهمت جودكوف ومرؤوسيه بارتكاب جرائم حرب مختلفة، وهو ما نفته موسكو.

وفي مدينة فلاديفوستوك الساحلية في أقصى شرق البلاد، وبها القاعدة الرئيسية للأسطول الروسي في المحيط الهادي، وضع سكان زهورا بقرب لوحة خارجية تحمل صورة لجودكوف، وهي جزء من معرض صور يحتفي بالضباط الذين تعتبرهم روسيا أبطالا.

وقال أوليج كوجيمياكو، وهو حاكم منطقة بريمورسكي التي تضم المدينة الساحلية، في بيان اليوم الخميس إن جودكوف، الذي عينه بوتين نائبا للقائد العام للبحرية في مارس الماضي ، قتل "وهو يؤدي واجبه كضابط" مع آخرين، وعبر عن تعازيه لذوي القتلى.

وأرفق ببيانه مقطعا مصورا يظهر فيه وهو يكرم جودكوف بتقليده وساما عسكريا وصورا لجودكوف في ساحة المعركة على أنغام أغنية وطنية روسية.

وسيطرت القوات الأوكرانية على أجزاء من كورسك في هجوم مباغت في أغسطس 2024، قبل أن تعلن روسيا في وقت سابق من العام الجاري أنها تمكنت من طردها.