بوتين: الصاروخ "أوريشنيك" إنجاز تاريخي وعلامة فارقة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن الصاروخ الفرط صوتي "أوريشنيك" علامة فارقة في تاريخ مجال صناعات الصواريخ الفضائية، مؤكدا أنه لم يوجد مثله من قبل.

وأضاف بوتين، خلال مقابلة اليوم الأحد مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين على قناة "روسيا 1" أن الصاروخ "أوريشنيك ليس إنجاز العام فحسب لكنه إنجاز تاريخي وعلامة فارقة في تاريخ صناعات الصواريخ والفضاء، ولم يتم إنتاج أي شيء مثله من قبل، ولم يتم إنتاج أي أسلحة مماثلة على الإطلاق"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بوتين إنه منخرط بشكل عميق فيما يخص تطوير وتصنيع هذا الصاروخ ويعتبر ذلك جزءا من عمله.

وبخصوص استخدام "أوريشنيك" في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أشار بوتين إلى أن "هناك وجهات نظر مختلفة داخل وزارة الدفاع الروسية بخصوص تصنيع وتجربة الصاروخ، وقررت أولًا تخصيص الموارد المالية لتصنيعه، وثانيًا اتفقت مع الفريق الذي رأى أهمية تجربته في ظروف الحرب على أرض الواقع".

وقال بوتين إن خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها، إذا أرادوا ذلك، مؤكدا أن روسيا سترد على جميع التحديات.

وأضاف بوتين "إننا نرى ما يفعله خصومنا الحاليون، وهم يصعّدون الموقف، إذا كانوا يريدون ذلك فلندعهم يفعلونه، فلندعهم يصعّدون أكثر، سنرد دائمًا على أي تحد".

وقال بوتين "عندما يسمع خصومنا الحاليون وشركاؤنا المحتملون ذلك، ويفهمونه ويدركونه، عندئذ سيفهمون أنه من الضروري البحث عن حلول توافقية".

وأضاف بوتين، ردا على سؤال عما إذا كان العالم مقبلا على حرب عالمية ثالثة، أنه "لا داعي لتخويف أحد، ومع ذلك فهناك مخاطر عديدة ومتزايدة".

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في وقت سابق هذا الشهر، من أن تصرفات الولايات المتحدة في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، إن لم تكن كارثية.