



لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية محصورة في جبهات القتال داخل أوكرانيا، بعدما انتقلت شظايا التصعيد إلى المجال الحيوي لحلف شمال الأطلسي، مع سقوط صواريخ روسية ومسيّرة داخل الأراضي البولندية، في تطور يضع موسكو أمام اختبار جديد لعلاقتها بالغرب، ويضع أيضاً الناتو في اختبار احتواء التصعيد من دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع روسيا.

روسيا قد تكون بصدد الإعداد لـ«استفزاز عسكري محدود» يستهدف بولندا، في خطوة تهدف إلى اختبار تماسك الحلف الغربي ومدى استعداد أعضائه للدفاع عن بعضهم البعض، في وقت تتزايد فيه الضغوط العسكرية التي تواجهها موسكو على الجبهة الأوكرانية.

الحادثة، التي وقعت في 20 نوفمبر، اعتبرها الأمين العام للناتو مارك روته انتهاكاً خطيراً وخطيراً على أمن الحلف. وبين اتهامات وارسو وحسابات موسكو، تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس شمال الأطلسي في بروكسل غداً الاثنين، حيث إن ممثلي الدول الأعضاء الـ32 بالحلف سيناقشون أحدث الانتهاكات الروسية للمجال الجوي فوق بولندا، ومناقشة إذا كان الحلف سيكتفي بتعزيز دفاعاته أم سينتقل إلى خطوات أكثر صرامة.

ويحمل اجتماع بروكسل أهمية تتجاوز البحث في تفاصيل الاختراق الجوي. فالمسألة تتعلق بقدرة الحلف على حماية حدوده الشرقية، ومنع روسيا من تحويل الحرب الأوكرانية إلى مساحة لاختبار ردود الفعل الغربية.



ومن المتوقع أن تكون المطالب البولندية بتعزيز الدفاعات الجوية، ونشر مزيد من طائرات الإنذار المبكر والمقاتلات، في صلب النقاشات. ولم تسجل إصابات بشرية أو أضرار كبيرة في البنية التحتية، لكن خطورة الحادثة تتجاوز حصيلتها الميدانية، لأنها تمثل اختراقاً جديداً لأراضي دولة عضو في الناتو، في وقت كانت فيه بولندا تستضيف تدريبات عسكرية بمشاركة قوات من دول غربية.



وكان الأمين العام للناتو مارك روته قد أكد أن الحلف سيدافع عن كل شبر من الأراضي البولندية، مشيراً إلى أن القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا سيقيّم التهديدات ويحدد التعديلات الدفاعية اللازمة. لكن الاجتماع لا يعني بالضرورة أن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك لم يتعامل مع الواقعة باعتبارها خطأً عابراً، بل تحدث عن استفزاز روسي متعمد، مشيراً إلى أن توقيت الحادثة ومكانها يثيران تساؤلات جدية حول الرسائل التي تريد موسكو إيصالها إلى الحلف.



ويؤكد محللون أن موسكو ستبحث على الأرجح عن وسائل لتعطيل المسار الحالي للحرب، سواء عبر توسيع نطاق التوتر إلى دول أخرى أم تنفيذ عمليات في ساحات مختلفة، وتزامنت هذه التحذيرات مع مؤشرات على تزايد قدرة أوكرانيا على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل روسيا.



التطورات الأخيرة جاءت بعد قمة دول مجموعة شنغن التي عقدت في الصين، ما يثير التساؤل حول ما إذا كانت موسكو قد حصلت على جرعة دعم جديدة من حلفائها، في المقابل، لا يبدو أن الدول الغربية مستعدة للتعامل مع كل حادثة باعتبارها سبباً كافياً للدخول في حرب مباشرة مع روسيا، خصوصاً أن موسكو تمتلك ترسانة نووية، وأن أي مواجهة بين الطرفين ستكون ذات تداعيات تتجاوز حدود أوروبا.

ويؤكد محللون أن هدف روسيا هو بثّ الخوف في نفوس القادة الأوروبيين. فالخوف من التصعيد هو أداتهم الرئيسية لإبقاء قوات أوروبية كبيرة وحازمة بعيداً عن أوكرانيا.



ولا يمكن فصل الحادثة عن سياق أوسع من التصعيد الروسي الغربي. فموسكو تدرك أن بولندا تمثل إحدى أهم نقاط الارتكاز العسكرية واللوجستية لدعم أوكرانيا، كما أن وجود قوات غربية وتدريبات عسكرية على الأراضي البولندية يجعل أي اختراق جوي يحمل أبعاداً سياسية وعسكرية مضاعفة.



تتمثل إحدى أكثر النقاط حساسية في هذه الأزمة في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تنص على أن الهجوم المسلح على دولة عضو يعد هجوماً على جميع أعضاء الحلف، غير أن تفعيل هذه المادة ليس إجراءً يتم بمجرد سقوط صاروخ أو اختراق المجال الجوي، بل يتطلب تقييماً سياسياً وعسكرياً لطبيعة الاعتداء، واتخاذ قرار جماعي من الحلفاء.



تبدو خيارات تعزيز الدفاعات الجوية، وتكثيف الدوريات العسكرية، ورفع مستوى الاستعداد على الجبهة الشرقية، أكثر ترجيحاً من الانتقال الفوري إلى مواجهة مباشرة.



أمنياً، أعلنت روسيا وأوكرانيا، اليوم، اعتراض أكثر من 330 طائرة مسيّرة خلال هجمات جوية متبادلة طالت منشآت للطاقة والموانئ ومباني سكنية، بالتزامن مع مباحثات أوروبية لمواصلة دعم كييف.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية، وفق وكالة «ريا نوفوستي»، باستهداف سفينة شحن جاف في البحر الأسود ومنشآت بميناء «كيليا» في أوديسا ومحطة «برافوبيريجنايا» للكهرباء في زابوروجيه، فضلاً عن ضرب مصفاة نفط ومحطتين فرعيتين للكهرباء وخوادم مركز بيانات وقاطرة وموقع نيران في عمق أوكرانيا بمسيّرات «غيران».

في المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، تحييد 161 مسيّرة من أصل 186 أطلقتها القوات الروسية منذ مساء أمس، مع تسجيل إصابات في 18 موقعاً وسقوط حطام في ستة مواقع، فيما دمر حرس الحدود الأوكراني صاروخ كروز روسياً صغيراً من طراز «فيلين» في مقاطعة تشيرنيهيف.





