

استقطبت الحقيبة النووية الروسية المعروفة باسم «تشيغيت» اهتماماً واسعاً خلال أعمال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شينزن الصينية، في مشهد لافت وغير معتاد أمام الكاميرات. وتتصدر قضايا الحد من التسلح والانتشار النووي أجندة المباحثات بين قادة العالم، مما يجعل ظهور «تشيغيت» بمثابة تذكير بالقدرات الاستراتيجية الروسية. ويرى مراقبون أن إبراز الحقيبة عبر القنوات الرسمية يهدف إلى تعزيز موقف موسكو التفاوضي قبل الجلوس إلى طاولة النقاش الكبرى.



لم يكن ظهور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في مدينة شينزن الصينية عادياً بالكامل. فبين أعضاء الوفد المرافق له، لفتت الأنظار حقيبة سوداء يحملها ضابط في البحرية الروسية، تبيّن أنها الحقيبة النووية المعروفة باسم «تشيغيت»، واللافت أن المشهد لم يبقَ مجرد لقطة عابرة، بعدما أكد الضابط هويتها أمام الكاميرات.

ونشرت وسائل إعلام روسية مشاهد قالت إنها تُظهر الحقيبة النووية الروسية المعروفة باسم «تشيغيت»، برفقة أحد أفراد الوفد المرافق للرئيس فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى الصين للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك».

بروتوكول



بينما تُعدّ مرافقة الحقيبة للرئيس جزءاً ثابتاً من البروتوكول الأمني الروسي في التحركات الداخلية والخارجية، فإن إبرازها في هذا التوقيت الدقيق يبعث بحسب محللين برسالة ردع واستعراض للقوة الاستراتيجية في طاولة التفاوض الكبرى في أبيك ورسالة أيضاً للغرب قبل مشاركتهم في طاولة الحوار حول أوكرانيا.

وتحتوي حقيبة «تشيغيت» على الرموز والمفاتيح المشفرة اللازمة لإصدار أوامر بشن ضربات نووية، وتُعد جزءاً من منظومة القيادة النووية المتنقلة الروسية المعروفة باسم «كازبيك».

وظهر مذيع قناة «روسيا-1» وهو يقدم تقريراً أمام الكاميرا بجوار سيارات متوقفة خارج مقر القمة في شينزن.

وقال المذيع، بينما ظهر ضابط في البحرية الروسية يسير حاملاً حقيبة: «انظروا، الحقيبة النووية نفسها خلفنا مباشرة»، في إشارة إلى الحقيبة التي يمكن استخدامها لإصدار أمر بشن ضربة نووية.

ووثقت الكاميرات لقطة لافتة حين بادر الإعلامي الروسي إلى سؤال الضابط المرافق الذي يحمل الحقيبة السوداء: «هل هذه هي الحقيبة النووية؟»، ليأتيه الرد بتأكيد حاسم: «نعم، هي بعينها».



القيادة النووية



لا تقتصر أهمية الحقيبة على كونها وسيلة اتصال محمولة، بل ترتبط مباشرة بآلية القيادة النووية الروسية.

فهي تتيح للرئيس الروسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، التواصل بصورة آمنة مع القيادة العسكرية العليا وإرسال رموز الإطلاق في حالات الطوارئ.

من أهم مفاتيح الحقيبة النووية مفتاح إطلاق، والضغط عليه يعني إصدار الأمر بإطلاق صواريخ ذات رؤوس نووية.

فما هي الحقيبة النووية وهل موجودة أم أنها فقط للتخويف؟ وكيف تعمل؟ وأين زر «الإطلاق»؟

يعتبر مجمع «تشيغيت» نظام مراقبة القوات النووية الاستراتيجية ويسمى «كازبيك» أو الحقيبة النووية – أداة انتقامية. يتم تنشيطه فقط بعد تلقي إشارة حول هجوم صاروخي على روسيا. المرة الوحيدة التي استخدمت فيها تشيغيت كانت في 1995، بعد إطلاق صاروخ Black Brant XII الأكبر في العالم من جزيرة قبالة ساحل النرويج.