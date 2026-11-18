

في توقيت يسبق أي جولة تفاوضية مسبقة يرفع حلف شمال الأطلسي سقف دعمه العسكري لأوكرانيا، في خطوة تتجاوز احتياجات الميدان، لتبعث برسالة ردع واضحة إلى موسكو بأن الدبلوماسية لا تعني التراجع، والتفاوض لا يبدأ من موقع الضعف.

بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية المكثفة لإنهاء الحرب الأوكرانية يختار حلف شمال الأطلسي رفع مستوى الدعم العسكري لكييف، في رسالة مبطنة لموسكو أن الحلف لن يقبل تسوية بشروطها، والثاني إعادة رسم حدود الردع في مواجهة روسيا، علماً بأن زيادة إمدادات الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والذخائر لا تعني بالضرورة استعداد حلف الناتو لخوض مواجهة مباشرة، بقدر ما تعكس رغبة في تعزيز قدرة أوكرانيا على الصمود، ورفع كلفة الحرب على الكرملين. إعلان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» مارك روته أن الحلف سيوفر 10 مليارات دولار من أجل شراء أسلحة أمريكية لصالح أوكرانيا، عقب اجتماع وزراء دفاع بريطانيا وألمانيا وأوكرانيا، بشأن أوكرانيا في بروكسل، ودعوته إلى تعطيل آلة الحرب الروسية رسالة واضحة أن الغرب لا يزال متمسكاً بمنع روسيا من تحقيق انتصار يغير موازين الأمن الأوروبي.

دعم متزايد



من جهتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن المفوضية ستقترح على الدول الأعضاء السبع والعشرين منح أوكرانيا قرضاً جديداً بقيمة 45 مليار يورو لتغطية عجز ميزانيتها في عام 2027.

وقالت للصحافيين: «نرى أن هذه الطريقة المثلى لمنح أوكرانيا موقعاً قوياً على طاولة المفاوضات».

تدرك العواصم الغربية أن توسيع الدعم العسكري سيزيد من حدة التوتر مع روسيا، خصوصاً أن موسكو تنظر إلى تسليح أوكرانيا باعتباره امتداداً للدور الغربي في الحرب، وهذا ما يجعل زيادة التسليح رسالة مزدوجة إلى موسكو بأن الغرب لن يتراجع، وإلى واشنطن بأن أوروبا مستعدة لتوسيع دورها الدفاعي.

توسيع الطموحات



وفي المقابل يرى الأوروبيون أن التراجع أمام الضغوط الروسية قد يشجع الكرملين على توسيع طموحاته الأمنية والعسكرية، فالتوقيت يرتبط أيضاً بتوقعات تصاعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، ولهذا أعلنت بريطانيا حزمة بقيمة 240 مليون جنيه استرليني، تشمل أكثر من ألف صاروخ دفاع جوي قصير المدى ورادارات إضافية، على أن تبدأ عمليات التسليم منتصف ديسمبر، فالغرب يريد تحسين شروط كييف التفاوضية، ومنع روسيا من تحويل المكاسب العسكرية إلى انتصار سياسي.

مواجهة مباشرة



رغم ارتفاع منسوب التوتر فإن اندلاع حرب مباشرة بين الناتو وروسيا لا يزال سيناريو مكلفاً للطرفين، فالحلف يسعى إلى احتواء موسكو من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة، بينما تدرك روسيا أن استهداف دولة عضو في الناتو قد يفتح الباب أمام تفعيل التزامات الدفاع الجماعي، ولا شك في أن زيادة الدعم العسكري الآن ليست إعلاناً عن حرب بين الناتو وروسيا، بل محاولة لفرض معادلة جديدة قبل أي تسوية محتملة، وهي لا مفاوضات من موقع الضعف، ولا سلام يضمن لروسيا مكاسب استراتيجية على حساب أوكرانيا والأمن الأوروبي.

بالنسبة إلى روسيا فإن استمرار تدفق الأسلحة الغربية يعني أن الرهان على إنهاك أوكرانيا عسكرياً قد يصبح أكثر صعوبة، لكنها في الوقت نفسه تمتلك أوراقاً للتصعيد، سواء عبر تكثيف الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية أو توسيع الضغط الأمني على أوروبا.