

باتت مشاركة أوروبا المرتقبة خطوة إلى الأمام من حيث استعادة الحضور السياسي، لكنها قد تكون خطوتين إلى الوراء إذ اصطدمت برفض روسي وعجز القارة العجوز عن بلورة موقف موحد يمتلك أدوات الضغط والتأثير والقدرة على التحول من طرف متأثر بنتائج الحرب إلى طرف قادر على صياغة شروط إنهائها، في حين بدأت حرب الجسور بين موسكو وكييف، حيث استهدفت روسيا جسرين رئيسيين في كييف، في وقت استهدفت فيه أوكرانيا الجسر الرابط بين موسكو وشبه جزيرة القرم لليلة الثانية على التوالي.



اتفقت العواصم الأوروبية على تشكيل فريق تفاوضي يضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، إلى جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وهو تطور يعكس محاولة بناء موقف أوروبي موحد، لكن موسكو سارعت إلى وضع حدود لهذه الطموحات. بتأكيد عدم الموافقة على مشاركة الأوروبيين في الجولة المقبلة، حيث تلقفت روسيا الإشارات الأوروبية حول الحوار باكراً، وسعت إلى تحديد المحاورين المفضلين لها من الساسة الأوروبيين، مع تأكيد مواقفها السابقة المتعلقة بشأن أي تسوية محتملة، مشددة على أن دخول الأوروبيين على خط الوساطة يتطلب إعادة نظر جذرية في سياسات بروكسل وطريقة تعاملها مع موسكو وكييف، ما يعكس صراعاً أعمق على طبيعة التسوية وشروطها والجهة التي تمتلك حق صياغة مستقبل الأمن الأوروبي.

مساحة محصورة



فبالنسبة إلى موسكو، لا تمثل مشاركة الأوروبيين إضافة دبلوماسية محايدة بالضرورة، بل قد تعني إدخال طرف تعده جزءاً من المعادلة العسكرية والسياسية الداعمة لكييف، إلى مفاوضات تريد روسيا أن تبقى فيها مساحة التفاهم الأساسية محصورة بين موسكو وواشنطن، باعتبار الولايات المتحدة الطرف الأكثر قدرة على التأثير في مسار الحرب والضمانات الأمنية الأوكرانية.

التحفظ الروسي يحمل رسالة سياسية واضحة وهي أن ة موسكو لا تعترض بالضرورة على الحوار مع أوروبا بقدر ما تعترض على أن تتحول المشاركة الأوروبية إلى آلية لإعادة صياغة شروط التسوية.

و لا يبدو أن الكرملين مستعد لتقديم تنازلات جوهرية لمجرد فتح الباب أمام الأوروبيين. فالرؤية الروسية تقوم على معالجة الصراع من زاوية أوسع تشمل مستقبل حلف شمال الأطلسي، والوجود العسكري الغربي في أوكرانيا، والضمانات الأمنية التي تطالب بها موسكو.

الحسابات

ويؤكد مراقبون أن نجاح أي مفاوضات لن يتوقف على ترتيب المقاعد حول الطاولة، بل على القدرة على الفصل بين الحسابات العسكرية والمطالب السياسية، والوصول إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ بشأن الأراضي والضمانات الأمنية ووقف إطلاق النار، لكن المعضلة الحقيقية لا تكمن فقط في إشراك الأوروبيين في المحادثات، بل في قدرتهم على التأثير في مضمون التسوية، وضمان ألّا تتحول المفاوضات إلى تفاهم أمريكي روسي يفرض على كييف والعواصم الأوروبية باعتباره أمراً واقعاً.و تحاول العواصم الأوروبية تحويل الزخم الدبلوماسي إلى مسار أكثر شمولاً، لا يقتصر على واشنطن وموسكو وكييف، بل يضع الأمن الأوروبي في قلب أي اتفاق مستقبلي.ولذلك فإن الحديث عن السلام لا يزال يصطدم بالسؤال الأصعب: هل تبحث الأطراف عن إنهاء الحرب فعلاً، أم عن تسوية مؤقتة تعيد توزيع موازين القوى وتؤجل الانفجار المقبل، سيما في ظل التصعيد الأمني الكبير خلال هذه الأيام بين موسكو وكييف في إطار تحسين الشروط .

حرب جسور



وشنّت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة باتجاه موسكو، واستهدفت لليوم الثاني على التوالي جسر القرم الرابط بين شبه الجزيرة والأراضي الروسية، وسط استمرار التصعيد العسكري بين البلدين، في وقت استهدفت ضربات روسية، جسرين رئيسيين فوق نهر دنيبرو في العاصمة الأوكرانية كييف، إلى جانب بنى تحتية حيوية، ما تسبب باضطرابات في إمدادات التدفئة والمياه والكهرباء في بعض أحياء المدينة، كما تم استهداف مصفاة سالافات في باشكورتوستان الروسية.