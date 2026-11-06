الكرملين يقلل من التفاؤل بشأن اتفاق ترامب حول أوكرانيا

خفّضت روسيا سقف التوقعات، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق "كبير وجميل" بشأن أوكرانيا، إذ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو لم تلمس حتى الآن أي استعداد من جانب أوروبا لمناقشة مستقبل الأمن في القارة.

ومن المقرر أن تُستأنف الأسبوع المقبل في أبوظبي، بوساطة أمريكية، المحادثات بين مفاوضين أوكرانيين وروس، للمرة الأولى منذ فبراير، لبحث إمكانية إنهاء الحرب التي بدأتها موسكو عام 2022.

وأضاف بيسكوف أن الأوروبيين لم يعيّنوا حتى الآن مفاوضاً يمثلهم.

وجاءت تصريحاته عقب اجتماع المفاوض الروسي كيريل دميترييف مع ترامب في البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس في برلين إن ترامب أجرى في وقت سابق اتصالاً هاتفياً بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وذلك عقب المكالمة التي جرت بين الزعيمين في وقت متأخر من الليل.

وأوضح كورنيليوس أن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا تكتسب زخماً عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، و"ساد شعور متزايد بضرورة الإسراع في التحرك"، مضيفاً أن الإدارة الأمريكية تُطلع الحكومة الألمانية على مجريات المناقشات.

وذكر أن ميرتس يشارك عن كثب في مشاورات ترامب، إلى جانب فرنسا والمملكة المتحدة، ضمن مجموعة الدول الثلاث المعروفة باسم "إي 3"، فضلاً عن شركاء أوروبيين آخرين.