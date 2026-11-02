روسيا تنسحب من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب

انسحبت روسيا رسمياً من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب، ما ينهي جميع أشكال المراقبة المستقلة للسجون الروسية، على حد قول مجلس أوروبا.

ويعني الانسحاب أن لجنة منع التعذيب التابعة للاتفاقية لن تكون قادرة على التحقق من كيفية معاملة السجناء في روسيا.

وأعلنت موسكو العام الماضي رغبتها في الانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب ساري المفعول الآن.

وعلى الرغم من أن روسيا انضمت إلى الاتفاقية منذ أواخر التسعينيات، يشكو نشطاء الحقوق المدنية باستمرار من انتشار التعذيب والمعاملة المهينة في مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز الروسية.

كما أبلغ جميع أسرى الحرب الأوكرانيين تقريباً الذين تم إطلاق سراحهم في عمليات تبادل عن تعرضهم للتعذيب في روسيا.

وزارت اللجنة 450 مكان احتجاز خلال 30 زيارة بين عامي 1998 و2021. ومع ذلك، قالت اللجنة إن روسيا هي الدولة الوحيدة التي لم تسمح أبداً بنشر تقارير عن الزيارات بعد ذلك. ووفقاً للجنة، فقد نشرت تقارير عن أربع زيارات فقط.

وبعد اندلاع حرب روسيا مع أوكرانيا، قالت اللجنة إنه لم يعد مسموحاً لها بالقيام بأي زيارات.





