الصحة العالمية: تقارير عن حالة وفاة ثانية بالالتهاب الرئوي في روسيا

طلبت منظمة الصحة العالمية من روسيا معلومات بشأن احتمال وفاة شخص آخر بسبب الالتهاب الرئوي في مدينة إيركوتسك السيبيرية.

وقال خبير منظمة الصحة العالمية عبد الرحمن محمود في جنيف اليوم الأربعاء إن الطلب جاء بناء على تقرير إعلامي تم التحقق من صحته واعتباره موثوقا.

وقال إنه لم يتم تلقي أي رد حتى الآن.

كما طلبت المنظمة من السلطات الروسية تقديم مزيد من المعلومات بشأن الحالة الأولى، وهي وفاة عالمة كانت تعمل في معهد مكافحة أمراض الطاعون في إيركوتسك.

وتوفيت المرأة (28 عاما) يوم الجمعة الماضي. وتم إدراج السبب الرسمي للوفاة على أنه التهاب رئوي مجهول المصدر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة ليس لديها صورة كاملة عن الوضع ولا يمكنها إجراء تقييم كامل للمخاطر.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، ذكرت روسيا أن العالمة الشابة لم تمت بسبب الطاعون الرئوي، ولكن بسبب التهاب رئوي مجهول المصدر. ولم يكن هناك أي حادث في المعهد.

وقالت ماريا فان كيركوف، المتخصصة في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة طلبت تفاصيل، بما في ذلك الاختبارات التي أجريت على المرأة ونحو 200 شخص آخرين، وما هي المواد التي كانت تعمل بها بالضبط، وما هي إجراءات السلامة المعمول بها في المعهد، وما إذا كانت قد تم تطعيمها، وإذا كان الأمر كذلك، ضد أي أمراض.

وأضافت أنه تم إخطار منظمة الصحة العالمية بما يقرب من 4 آلاف حالة إصابة بالطاعون من 10 دول بين عامي 2019 و2025، بما في ذلك 423 حالة وفاة.

وكانت السلطات الروسية قد قالت في وقت سابق أنها أوشكت على الانتهاء من فحص الأشخاص الذين يُحتمل اختلاطهم بعالمة الأبحاث التي توفيت في سيبيريا.

وقالت وكالة الصحة العامة والمراقبة الوبائية في روسيا "روسبوتربنادزور" في بيان، إنه تم إجراء الفحوصات لـ 90% من الخاضعين للمراقبة حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن البيان أنه لم يتم رصد أي مشكلات صحية مرتبطة بأمراض معدية.

وأضاف البيان: "نتائج نحو 5000 اختبار مخبري لم تكشف عن وجود أي كائنات خطيرة مسببة للمرض".

ولم يتم ذكر عدد الأشخاص الذين يُحتمل اختلاطهم بالعالمة المتوفية والذين خضعوا للاختبار، في حين قدرت تقارير إعلامية روسية هذا العدد بنحو 200 شخص.