زيلينسكي يعلن عن أول استخدام لصاروخ باليستي أوكراني الصنع في الحرب ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الجيش الأوكراني استخدم لأول مرة في الحرب ضد روسيا صاروخا باليستيا تكتيكيا من طراز "إف بي-7"، تم تطويره محليا.

وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "المهمة القتالية الأولى. شكرا لكم على هذه النتيجة."

وأضاف أن المهمة التالية تتمثل في زيادة إنتاج الصواريخ. ولم يحدد زيلينسكي الهدف، لكنه نشر مقطع فيديو لإطلاق صاروخ ليلا

وكانت شركة الدفاع الأوكرانية "فاير بوينت" قد أرجأت في عدة مناسبات سابقة أولى عمليات الاستخدام القتالي لصاروخها الباليستي

وكانت إدارة الشركة قد أعلنت، في البداية، أن أولى الضربات الصاروخية على العاصمة الروسية، موسكو، ستُنفذ في منتصف العام.

وقبل بضعة أيام، تراجعت الشركة، التي يتردد أن لها صلة بالدائرة المقربة من زيلينسكي، عن موعدها السابق وأعلنت أن أول استخدام للصاروخ سيجري في وقت لاحق من العام.