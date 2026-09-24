روسيا: قصف منشآت وسفن مرتبطة بالجيش الأوكراني

​شنت القوات الروسية سلسلة ‌ضربات ​في أنحاء أوكرانيا خلال الليل وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، مستهدفة منشآت وسفن ⁠قالت موسكو إنها مرتبطة بالجيش الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ‌الضربات التي وقعت خلال الليل استهدفت عدة ‌منشآت في كييف تعمل ‌في إنتاج الطائرات ‌المسيرة ومكوناتها ومركزين ‌للاتصالات يخدمان الجيش الأوكراني ومراكز لوجستية ​في ميناء ‌أوديسا ​وناقلة نفط ⁠متجهة إلى تشورنومورسك.

وأضافت الوزارة أن القوات ​الروسية ⁠شنت لاحقا ⁠غارات إضافية على مركز لوجستي لم تحدد ⁠هويته في أوديسا ومستودع لتخزين الطائرات المسيرة في نوفي بيلياري بمنطقة أوديسا وسفينة شحن ‌متجهة إلى أوديسا.