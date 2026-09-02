​قال يوري أوشاكوف مساعد الكرملين، ‌يوم ​الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قد يعقدون ⁠اجتماعاً ثلاثياً خلال القمة المقبلة لمنظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في نوفمبر.

ورداً على سؤال في التلفزيون الرسمي عن إمكانية ‌عقد اجتماع كهذا، قال أوشاكوف "نعم، ‌نوقش هذا الموضوع".

وأضاف أنه ‌من المتوقع ‌حضور القادة الثلاثة للقمة "وإذا اتضح الأمر كما ​قيل، فسيكون ‌بإمكان ​الثلاثة عقد اجتماع".

وكان ⁠أوشاكوف يتحدث من بشكك عاصمة قرغيزستان حيث حضر ​بوتين ⁠وشي اجتماعا ⁠لمنظمة شنغهاي للتعاون.

روسيا والصين والولايات المتحدة أعضاء في ⁠منظمة أبيك التي تضم 21 عضوا. وستستضيف شنتشن الصينية القمة المقبلة للقادة يومي 18 و19 نوفمبر.

وقالت المتحدثة ‌باسم البيت الأبيض آنا كيلي "ليس لدينا ​في الوقت الحالي أي إعلانات بشأن حضور الرئيس ترامب قمة أبيك".



