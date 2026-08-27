الخارجية الروسية: سوريا ليست مسرحاً لتصفية الحسابات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تعارض باستمرار وبشكل قاطع استخدام الأراضي السورية كساحة للتنافس الجيوسياسي.

وأوضحت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية: "بلادنا تعارض بشدة استخدام سوريا كساحة للتنافس الجيوسياسي. وهو للأسف المنظور الذي تنظر من خلاله العديد من القوى السياسية في الخارج إلى سوريا، نحن نرفض تمامًا رؤية سوريا كأداة أو موضوع لتصفية الحسابات بين دول مختلفة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت زاخاروفا أنها لم ترَ تأكيدات موثوقة للأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، والتي تحدثت عن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا وروسيا على تقسيم مناطق النفوذ في سوريا أثناء وجود الرئيس السوري السابق بشار الأسد في السلطة.

وتؤكد روسيا، بشكل ثابت ومبدئي معارضتها تحويل الأراضي السورية إلى ميدان للتنافس الجيوسياسي أو لتصفية الحسابات بين الدول، لأن ذلك من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار دائم في البلاد، كما تنطلق في سياستها من ضرورة مساعدة دمشق على تجاوز التحديات الراهنة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، على موقفه الأساسي الداعم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.