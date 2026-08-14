حريق في أكبر موانئ روسيا على بحر البلطيق إثر هجوم بطائرات مسيرة

أدى هجوم بطائرات مسيرة خلال الليل إلى اندلاع حريق في ميناء أوست-لوجا الروسي على بحر البلطيق، وهو بوابة رئيسية لصادرات الطاقة والسلع الأساسية، في الوقت الذي تكثف فيه أوكرانيا حملتها ضد البنية التحتية للموانئ في روسيا.

وقال حاكم مقاطعة لينينجراد، ألكسندر دروزدينكو، في بيان تم نشره على منصة تليجرام صباح اليوم الجمعة، إنه تم إسقاط 54 طائرة مسيرة فوق المقاطعة خلال الليل، وأشار إلى أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في الميناء، وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال دروزدينكو لاحقاً في بيان منفصل: "تمت التعامل مع تداعيات الهجوم في ميناء أوست-لوجا، ولا توجد إصابات".

ولم يقدم أي تفاصيل حول المرافق التي تعرضت للاستهدف.

ويتعامل الميناء مع النفط الخام والمنتجات البترولية، إضافة إلى الفحم والأسمدة والحبوب. كما يضم مصفاة كبرى تملكها شركة نوفاتيك.

وقد كان الميناء هدفا لعدة هجمات أوكرانية، كان أحدثها في أوائل يوليو الماضي، حيث تسببت تلك الضربات في توقف مؤقت للعمليات في منشأة نوفاتيك فضلاً عن تعليق تحميل النفط الخام.





