بوتين: سنرد بالمثل إذا صادرت دول بالاتحاد الأوروبي سفننا

نقلت ​وكالة تاس الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي ‌فلاديمير ​بوتين قوله اليوم الأربعاء إن روسيا سترد بالمثل إذا صادرت دول أوروبية سفنا تجارية روسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يكثف فيه الاتحاد الأوروبي الضغط ⁠على ما يسمى بأسطول الظل الروسي من خلال توسيع نطاق العقوبات ليشمل مئات السفن، إضافة إلى احتجاز بعض السفن وأفراد ‌طواقمها لإجراء عمليات تفتيش.

وأعلنت عدة حكومات أوروبية أيضا أنها تبحث تنفيذ إجراءات أكثر صرامة ‌على سفن يشتبه في أنها ‌تفلت من العقوبات.

وأضاف بوتين، وفقا لما ‌نقلته وكالة تاس، ‌بشأن تلك الإجراءات "بالطبع، هذا لا يقل عن كونه قرصنة ​ونهباً. وإذا ‌تم تطبيق ​ذلك فعليا، فسنضطر إلى ⁠الرد بالمثل".

وتابع قائلاً إن أي إجراء انتقامي روسي لن يقتصر على تلك المياه التي ​تم ⁠فيها ⁠احتجاز السفن الروسية، بل "سيتم اتخاذه أينما رأينا ذلك ضروريا ومناسبا".

وأدلى بوتين بتلك التصريحات من ⁠جزيرة سخالين في أقصى شرق روسيا، حيث يشرف على مناورات عسكرية.

وذكرت تاس أنه اتهم حلف شمال الأطلسي بتجاوز حدوده والتغلغل في منطقة آسيا والمحيط الهادي ‌وبإثارة التوتر في القطب الشمالي.

ونقلت الوكالة عنه قوله: "حلف شمال الأطلسي ​يتغلغل في المنطقة.. تتشكل تكتلات عسكرية سياسية جديدة، وتنشر أنظمة أسلحة جديدة تشكل تهديدا لروسيا أو تدرج ضمن خطط النشر".







