روسيا: اتفاق القاعدتين العسكريتين مع دمشق سيعزز العلاقات

​ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية ‌نقلا ​عن وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع سوريا بشأن ⁠مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين لديها يمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز ‌العلاقات بين البلدين.

وكانت الوكالة السورية الرسمية نقلت يوم ‌الأحد عن وزارة الخارجية السورية ‌قولها إن سوريا وروسيا ‌توصلتا إلى ‌مذكرة تفاهم لتسوية مستقبل القاعدتين الروسيتين ​في طرطوس ‌وحميميم ​بعد 18 شهرا من ⁠المفاوضات المكثفة.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها إن ​الحكومة ⁠السورية ⁠ستتولى إدارة المنشآت المدنية، بما في ذلك مطار ⁠حميميم والرصيف التجاري في ميناء طرطوس، مما يسمح بإدخالهما تدريجيا ضمن الإدارة المدنية للبلاد. وسيتم تحويل ‌المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب مشتركة، ​على أن يكتمل هذا الانتقال في غضون ثلاثة أشهر.