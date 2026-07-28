الكرملين.. واشنطن لم تتخل عن التسوية الأوكرانية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تتخل عن التسوية الأوكرانية، بل كان لديها ببساطة قضايا أخرى ذات أولوية معروفة تستدعي المعالجة.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "لم يتخل الأمريكيون عن التسوية الأوكرانية، بل كان لديهم ببساطة قضايا ذات أولوية أعلى بكثير تستدعي المعالجة، هذه قضايا واضحة ومعروفة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة تواصلان اتصالات عمل منتظمة بشأن التسوية الأوكرانية.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "فيما يتعلق بالتسوية الأوكرانية، تستمر الاتصالات بشكل مستمر وفعال".

وأضاف بيسكوف أن واشنطن لم تطلب بعد إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد طلبت مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "لا، لم يكن هناك أي طلب لإجراء مكالمة هاتفية حتى الآن".