الكرملين ينتقد تصريحات مستشار ألمانيا عن الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا

انتقد الكرملين تصريحات المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بشأن الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن "صياغة ضمانات أمنية دون مشاركة روسيا أمر مستحيل"، ورأى أن تصريحات ميرتس تعكس أن الأوروبيين وصلوا إلى طريق مسدود.

وأضاف المتحدث أنه إذا كان الأوروبيون مقتنعين بذلك حقاً، "فإن هذا يستبعد مشاركة الدول الأوروبية في عملية التوصل إلى تسوية".

ويبدو أن سبب الانتقادات يعود إلى تصريح أدلى به ميرتس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، فقد أشاد المستشار الألماني بالنجاحات التي حققها الجيش الأوكراني خلال الأسابيع الأخيرة، معتبرًا أنها تفتح فرصًا أمام تحقيق السلام. وأكد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن التحالف يعتزم الإسهام في ضمان أمن أوكرانيا حتى بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأردف ميرتس:" كيفية صياغة ضماناتنا الأمنية بالتفصيل ستقررها أوكرانيا وشركاؤها، وليس موسكو".

ويعتزم "تحالف الراغبين" تشكيل قوة متعددة الجنسيات تقودها أوروبا وتحظى بدعم الولايات المتحدة، على أن تتولى المساعدة في ضمان أمن أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا، غير أن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب لا تزال تراوح مكانها منذ عدة أشهر.

وكانت روسيا قد بررت الحرب مع أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، بمخاوفها من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقًا. كما ترفض موسكو بشكل قاطع نشر قوات أمنية غربية في أوكرانيا.