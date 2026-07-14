مسيرات تستهدف مجمع "سالافات" البتروكيماوي بروسيا

قال حاكم منطقة باشكورتوستان إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مجمع سالافات الكبير للبتروكيماويات في منطقة الأورال، لكنه توقع أن يستأنف المجمع تشغيله بكامل طاقته خلال أيام.

وقال الجيش الأوكراني إنه نفذ خلال الليل هجمات على مجمع سالافات ومصفاة أفيبسكي في جنوب روسيا، ضمن حملته المكثفة التي تستهدف البنية التحتية الروسية للطاقة بهدف تقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب.

وتعرض مجمع نفتخيم سالافات المملوك لشركة جازبروم لهجمات بطائرات مسيرة عدة مرات خلال العام الماضي.

وقال حاكم المنطقة رادي خابيروف في منشور على تيليجرام "لم تتضرر المنشآت الرئيسية. توجد بعض الأضرار في الهياكل التي تحمل خطوط الإمداد والكابلات الكهربائية".

وأضاف "ستتواصل أعمال الإصلاح على مدار الساعة. وأتوقع أن يعود المجمع إلى طاقته التشغيلية الطبيعية خلال بضعة أيام. وهذا أمر بالغ الأهمية".

وينتج مجمع سالافات للبتروكيماويات البنزين والسولار والكيروسين ومنتجات نفطية أخرى، إضافة إلى الغازات المسالة وكحول البيوتيل والبولي إيثيلين والبولي ستايرين والأمونيا.

وقالت مصادر في القطاع إن المجمع عالج 7.2 مليون طن من النفط في 2024، بما يعادل نحو 2.7 بالمئة من إجمالي طاقة تكرير النفط الروسية، وأنتج 2.5 مليون طن من السولار و1.5 مليون طن من البنزين و700 ألف طن من زيت الوقود.