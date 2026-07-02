وحش نووي تحت الماء.. ماذا تعرف عن غواصة "مورمانسك" الروسية؟

رغم امتلاك البحرية الأمريكية أحد أقوى أساطيل الغواصات في العالم، تواصل روسيا تعزيز قدراتها تحت سطح البحر عبر تطوير غواصاتها النووية المتقدمة، وكان أحدثها الغواصة الهجومية "مورمانسك".

تُعد "مورمانسك" غواصة نووية من فئة Yasen-M، وهي التاسعة ضمن هذه السلسلة المتطورة التي تعمل روسيا على إدخالها تدريجياً إلى الخدمة، بهدف استبدال غواصاتها الأقدم وتعزيز حضورها في الأسطولين الشمالي والمحيط الهادئ، بوزن يناهز 13,800 طن.

تمثل هذه الفئة النسخة المطوّرة من مشروع Yasen الذي دخل الخدمة عام 2013، وتتميز بقدرتها العالية على تنفيذ ضربات بعيدة المدى باستخدام مجموعة متنوعة من الصواريخ الحديثة، ما يجعلها عنصراً محورياً في استراتيجية الردع البحري الروسية.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فإن الغواصة "مورمانسك" مُسلحة بصواريخ أونيكس وكاليبر الجوالة، مع ترجيحات بإمكانية تزويدها بصاروخ زيركون الفرط صوتي. وإذا تأكد ذلك، فستكون من بين الغواصات القليلة القادرة على حمل هذا النوع من الصواريخ المتقدمة، وهو ما لا تمتلكه البحرية الأمريكية حتى الآن.

وكعادة المشاريع العسكرية الروسية، لا تزال العديد من تفاصيل الغواصة غير معلنة، ما يجعل تقييم قدراتها الحقيقية أمراً معقداً. ومع ذلك، يُعتقد أنها ستلعب دوراً مؤثراً في مستقبل العمليات البحرية الروسية حول العالم، خاصة في حماية الممرات البحرية الحيوية.

وتُعد "مورمانسك" الغواصة التاسعة من فئتها، وتمتاز بتقنيات متقدمة في تقليل البصمة الصوتية، تشمل تحسينات في نظام الدفع ومواد عزل خاصة، ما يجعل رصدها أكثر صعوبة.

وبوزن يقارب 14 ألف طن، تُصنف كأكبر غواصة هجومية في العالم، متفوقة على غواصات فئة “فيرجينيا” الأمريكية التي يبلغ إزاحتها نحو 7,800 طن. ويصل طولها إلى 430 قدماً، وعرضها 43 قدماً.

كما يمكنها العمل بسرعة تصل إلى 23 ميلاً في الساعة على السطح، ونحو 40 ميلاً تحت الماء، مع طاقم مكوّن من 64 فرداً.

ويعتمد تسليحها على نظام إطلاق عمودي يضم 8 خلايا قادرة على حمل ما يصل إلى 32 صاروخاً من أنواع مختلفة، بواقع أربعة صواريخ لكل خلية. كما تحتوي على 10 أنابيب طوربيد لإطلاق طوربيدات ثقيلة من طراز UGST-M أو Futlyar، إضافة إلى الألغام البحرية.

وبفضل هذا التنوع في التسليح والمدى القتالي الكبير، تمتلك "مورمانسك" قدرة على توجيه ضربات عميقة ضد أهداف معادية، ومع احتمالية تزويدها بصواريخ فرط صوتية، فإن مستوى تهديدها قد يرتفع بشكل كبير في المستقبل.