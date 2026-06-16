في ظل التصعيد.. الكرملين يدعو زيلينسكي لـ"حوار الند للند" في موسكو

دعا المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقدوم إلى العاصمة الروسية موسكو إذا كان مستعداً لإجراء "حوار جاد ومسؤول".

وأضاف بيسكوف، خلال إحاطة صحفية: "لقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل شيء، وعرض كل شيء. لقد أكد مراراً أنه إذا كان زيلينسكي مستعداً للتحدث بمسؤولية وجدية -وهو أمر يدركه نظام كييف تماماً- فبإمكانه دائماً القدوم إلى موسكو، حيث سيتم استقباله"، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي قد تلقى دعوة للقاء زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة حالياً في فرنسا، أجاب بيسكوف باختصار: "كما تعلمون، لا توجد قنوات اتصال رسمية بين موسكو وكييف".

وحول زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر إلى موسكو، أوضح المتحدث باسم الكرملين: "بالفعل، كان هناك حديث عن وصول المفاوضين الأميركيين قريباً، لكن لم تُحدد مواعيد دقيقة بعد".

وأضاف: "لا يزال الأميركيون منشغلين بالتحضير لتوقيع مذكرة التفاهم المتفق عليها، والمقرر في نهاية هذا الأسبوع في سويسرا؛ وبعد ذلك، سنناقش على الأرجح إمكانية سفرهم إلى موسكو".