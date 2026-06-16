بوتين يحدد 20 سبتمبر موعداً لانتخابات "الدوما"الروسي

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً يقضي بتحديد تاريخ 20 سبتمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجلس الدوما الروسي.

وينص المرسوم، المنشور على الموقع الإلكتروني للمعلومات القانونية الروسية، على تحديد موعد "انتخابات مجلس الدوما للدورة الجديدة للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي في 20 سبتمبر 2026"، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات، إيلا بامفيلوفا، بدء أعمال التحضير وتنظيم عملية التصويت اعتباراً من 16 يونيون الجاري، وفقاً لموقع "آر تي" عربية الروسي.

وكانت بامفيلوفا قد أشارت سابقاً إلى إمكانية تمديد فترة التصويت في الانتخابات العامة لعام 2026 لتستمر ثلاثة أيام، استجابةً لطلبات الناخبين.

ومن المتوقع أن تشهد روسيا أكثر من 2200 حملة انتخابية على مستويات مختلفة، تشمل شغل نحو 20.7 ألف مقعد نيابي ومنصب انتخابي.