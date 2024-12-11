روسيا تتوعد أوكرانيا بعد قصفها مطاراً بصواريخ أمريكية

اتهمت روسيا، اليوم الأربعاء، أوكرانيا بضرب مطار عسكري على بحر آزوف بستة صواريخ باليستية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع، في خطوة قد تدفع موسكو إلى إطلاق صاروخ متوسط المدى فرط صوتي آخر على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن اثنين من الصواريخ التي أطلقتها أوكرانيا أسقطتها منظومة الدفاع الصاروخي "بانتسير"، بينما دمرت منظومة الحرب الإلكترونية بقية الصواريخ.

وقالت وزارة الدفاع: "في صباح يوم 11 ديسمبر 2024، شن نظام كييف ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاجانروج العسكري في منطقة روستوف".

وأضافت: "هذا الهجوم بالأسلحة الغربية البعيدة المدى لن يمر دون رد وستُتخذ الإجراءات المناسبة".

وأطلقت روسيا صاروخاً باليستياً فرط صوتي متوسط المدى جديداً يعرف باسم "أوريشنيك" على أوكرانيا في 21 نوفمبر، وقال الرئيس فلاديمير بوتين إنه كان رداً مباشراً على الضربات التي شنتها القوات الأوكرانية على روسيا بالصواريخ الأمريكية والبريطانية.

وقال مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء إن روسيا قد تطلق صاروخا باليستيا فرط صوتي آخر في أوكرانيا في الأيام المقبلة، لكن واشنطن لا تعتبر الصاروخ أوريشنيك عاملاً يغير قواعد اللعبة في الحرب.

وبعد موافقة إدارة الرئيس جو بايدن، ضربت أوكرانيا روسيا بستة صواريخ أتاكمز في 19 نوفمبر الماضي، وبصواريخ ستورم شادو البريطانية وصواريخ هيمارس الأمريكية الصنع في 21 نوفمبر الماضي.