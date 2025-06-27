الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الألماني، اليوم الجمعة، بسبب نزاع بشأن التعامل مع مراسلي وسائل الإعلام الرسمية الروسية.

وسيتم إطلاع السفير الألماني ألكسندر جراف لامبسدورف بشأن "الإجراءات الانتقامية رداً على اضطهاد الصحفيين الروس" في ألمانيا، طبقاً لما ذكره متحدث باسم الوزارة لوكالة تاس الروسية للأنباء.

وقالت وسائل إعلام روسية إن القضية تتعلق بصحفي يعمل في إحدى وسائل الإعلام الحكومية الروسية، رفضت سلطات الهجرة في برلين تمديد تأشيرته.

وأضافت أنه تمت مصادرة جوازي سفر زوجة الرجل وطفله بشكل مؤقت.

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أتهمت، أمس الخميس، برلين بعدم الالتزام بتعهداتها بحماية حرية الصحافة والتعدد الإعلامي.





