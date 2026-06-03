تصعيد جوي يسبق "دافوس الروسي".. إسقاط 30 مسيرة فوق لينينغراد

أعلن ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينغراد، أن روسيا أسقطت 30 طائرة مسيرة فوق المنطقة الواقعة شمال غرب موسكو، مؤكداً استمرار جهود التصدي لهذه الهجمات.

وتأتي هذه التطورات تزامناً مع انطلاق المنتدى الاقتصادي السنوي المهم في سان بطرسبرغ اليوم الأربعاء، وهو المؤتمر الخامس في زمن الحرب الذي يصفه الرئيس فلاديمير بوتين بـ «دافوس الروسي».

ويفتتح المنتدى أعماله بعد ساعات من هجوم روسي بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف، والذي وصفته موسكو بأنه رد على هجوم دامٍ استهدف سكناً طلابياً في لوغانسك.

وفي سياق الإجراءات الاحترازية، أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) عن تقييد الرحلات الجوية في مطار بولكوفو بسان بطرسبرغ مؤقتاً.

وتأتي هذه العمليات في إطار تكثيف أوكرانيا لهجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية، حيث استهدفت أمس الثلاثاء مصفاة إيلسكي للنفط جنوب روسيا.

كما أفاد سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية سان بطرسبرغ، بإسقاط 13 مسيرة أخرى كانت متجهة نحو موسكو صباح اليوم، في حين أعلن حاكم ميتشوريسك في منطقة تامبوف عن تضرر مبانٍ ملحقة بمنشأة صناعية جراء هجمات مماثلة.