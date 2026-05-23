بوتين يتوعد أوكرانيا بعد اتهامها بهجوم على سكن طلابي

أمر الرئيس ​الروسي فلاديمير بوتين، أمس، قوات الجيش الروسي بوضع خيارات للرد على ‌أوكرانيا بعد ​ما وصفه بأنه هجوم بطائرات مسيّرة على سكن طلابي أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات، فيما لا يزال 15 شخصاً في عداد المفقودين.

وقال بوتين إن الهجوم استهدف السكن الطلابي في ستاروبيلسك في لوجانسك، وهي منطقة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا. وأضاف أن الجيش الأوكراني ⁠على علم بما يستهدفه. ونفى الجيش الأوكراني الاتهامات الروسية، وقال إنه قصف وحدة قيادة طائرات مسيّرة تابعة لقوات النخبة في المنطقة.

وأضاف أن كييف تلتزم بالقانون الإنساني الدولي. وقال بوتين في بيانه الذي بثه التلفزيون ‌الحكومي إنه لم تكن هناك أهداف عسكرية بالقرب من السكن. وأضاف بوتين لمسؤولين:

«لا توجد منشآت عسكرية أو مبانٍ لأجهزة المخابرات أو خدمات ذات صلة في المنطقة المجاورة. ‌لذلك، لا يوجد أي أساس على الإطلاق للادعاء بأن ‌الذخائر أصابت المبنى نتيجة لأنظمة الدفاع الجوي أو الحرب الإلكترونية لدينا.

لم ‌يكن الهجوم عرضياً؛ فقد جاء ‌على ثلاث موجات، حيث استهدفت 16 طائرة مسيّرة الموقع ذاته». وتابع أن الجيش الروسي تلقى أوامر ​بوضع خيارات للرد.