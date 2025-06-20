روسيا وأوكرانيا تنجزان سادس عملية تبادل للأسرى

أجرت روسيا وأوكرانيا تبادلا آخر لأسرى الحرب في إطار اتفاق تم توسطت فيه إسطنبول في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما قال الطرفان المتحاربان اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن تبادل الأسرى السادس تم مجددا على الحدود الأوكرانية- البيلاروسية.

وتم ترد أعداد رسمية، لكن التقارير الإعلامية تشير إلى أن الجانبين أطلقا سراح عدد متساو من الأسرى.

وأكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء عملية تبادل المقاتلين، وكتب عبر تطبيق تليجرام: "كان أغلبية المقاتلين الذين عادوا اليوم من الأسر الروسي قد ظلوا هناك لأكثر من سنتين".





