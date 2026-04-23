موسكو تعلن السيطرة على 1700 كم² والجيش الروسي يهاجم "حزام الحصون"

قال رئيس هيئة الأركان العامة ​الروسية فاليري جيراسيموف إن القوات الروسية سيطرت منذ بداية ‌العام الحالي ​على مساحة بلغت 1700 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، وتواصل تقدمها نحو ما يسمى (حزام الحصون) في منطقة دونباس.

وتسعى روسيا منذ غزوها عام 2022 إلى السيطرة على كامل منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، ودفعت عبر قتال عنيف قوات كييف ⁠إلى التقهقر باتجاه خط المدن المسمى حزام الحصون.

وأعلنت أوكرانيا أيضا تحقيق مكاسب في الحرب الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وقال أولكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني في ‌منتصف أبريل الجاري إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على ما يقرب من 50 كيلومترا مربعا من أراضيها في مارس .

وقال جيراسيموف ‌في لقطات نشرتها وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء "منذ بداية ‌هذا العام، صار تحت سيطرتنا 80 منطقة سكنية إجمالا وأكثر ‌من 1700 كيلومتر مربع ‌من الأراضي (الأوكرانية)".

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير الواردة من ساحة المعركة، ولم ترد ​بعد هيئة الأركان ‌العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ​على طلب للتعليق. وتشير خرائط ⁠مؤيدة لأوكرانيا إلى أن روسيا سيطرت على 592 كيلومترا مربعا هذا العام. وقال جيراسيموف إن وحدات القوات الروسية الجنوبية تهاجم حزام حصون ​دونيتسك ⁠الذي يضم مدن ⁠سلوفيانسك وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا، وإن القوات الروسية تبعد بمسافة تتراوح بين سبعة كيلومترات و12 كيلومترا عن سلوفيانسك وكراماتورسك.

وأضاف أن الوحدات الروسية تقاتل ⁠بالفعل في أنحاء من كوستيانتينيفكا. وتابع قائلا إن القوات الروسية تتقدم في سومي في شمال أوكرانيا وخاركيف في شمال شرقي البلاد لإنشاء ما سماه "منطقة أمنية".

ووفقا للتقديرات الروسية، تسيطر روسيا على نحو 90 بالمئة من منطقة دونباس ونحو 75 بالمئة ‌من منطقتي زابوريجيا وخيرسون ومساحات صغيرة من مناطق خاركيف وسومي وميكولايف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا. وتسيطر ​روسيا على شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014. وتظهر خرائط مؤيدة لأوكرانيا أن روسيا تسيطر على نحو 116793 كيلومترا مربعا، أو 19.35 بالمئة، من أوكرانيا، لكن تقدم روسيا تباطأ هذا ​العام.