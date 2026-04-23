روسيا: مستعدون لدعم كوبا بالنفط وأشياء أخرى

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين اليوم الخميس عن استعداد موسكو للنظر في إرسال النفط إلى كوبا، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الدعم إذا لزم الأمر.

ووصف بانكين لوكالة سبوتنيك الروسية، لدى سؤاله عن التوقع بتوجه روسيا لإرسال ناقلات نفط جديدة إلى كوبا، بـ "أنها مساعدة إنسانية؛ فهي مساعدة لصديق وحليف قديم، بل أكثر من صديق وحليف؛ بلد نحترمه حقا لصموده وقدرته على العيش تحت العقوبات والحصار لسنوات عديدة".

وأضاف: "إذا لزم الأمر، فسنكون مستعدين للتفكير في شحنة أخرى أو وسائل دعم أخرى".

وكانت ناقلة النفط الروسية أناتولي كولودكين قد سلمت، في وقت سابق، 100 ألف طن من النفط إلى كوبا كمساعدة إنسانية.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 يناير، أمرا تنفيذيا يجيز فرض رسوم جمركية على واردات النفط من الدول المصدِرة إلى كوبا، وأعلن حالة الطوارئ بدعوى وجود تهديد كوبي للأمن القومي الأمريكي.