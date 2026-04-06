اندلاع حريق في محطة "شيشخاريس" النفطية الروسية إثر هجوم بمسيرات أوكرانية

قال ​مصدران في قطاع ‌النفط اليوم ​الاثنين إن حريقا اندلع خلال الليل في محطة شيشخاريس النفطية في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، ⁠إثر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.

وكثفت أوكرانيا هجماتها الجوية على البنية التحتية للطاقة ‌في روسيا، بما في ذلك الموانئ، في محاولة لتقليص ‌عائدات موسكو من مبيعات النفط، ‌الذي يعد شريان الحياة ‌للاقتصاد الروسي. وأفادت ‌مصادر، بأن النيران اشتعلت في الرصيف ​الرئيسي لشركة ترانسنيفت ‌الروسية ​التي تحتكر خطوط ⁠أنابيب النفط، بالقرب من الرصيف الذي يحمل الرقم 1 ​ورصيف ⁠رقم ⁠1إيه ورصيف يحمل الرقم 2.

وبإمكان الرصيف 1 خدمة ناقلات ⁠يصل وزنها الإجمالي إلى 250 ألف طن، بينما يمكن للرصيف 2 تحميل ناقلات يصل وزنها الإجمالي إلى ‌90 ألف طن. ولم يتضح على ​الفور تأثير الهجوم على عمليات التحميل.