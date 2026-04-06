مقتل جنرال روسي و30 عسكرياً في كارثة طائرة القرم

نقلت وسائل إعلام روسية ​عن مسؤول كبير قوله اليوم الاثنين إن ‌قائدا ​كبيرا في القوات الجوية الروسية و30 شخصا آخرين لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة نقل عسكرية في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا الأسبوع الماضي.

ونقل عن أندريه تشيبس، حاكم ⁠منطقة مورمانسك بشمال روسيا حيث يتمركز الأسطول، قوله إن ألكسندر أوتروشينكو، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي للجيش الخامس والأربعين التابع لأسطول الشمال، ‌لقي حتفه في تحطم الطائرة. وسقطت طائرة النقل العسكرية من طراز أنتونوف أن-26 على جرف صخري في شبه ‌جزيرة القرم في 31 مارس آذار.

‌وذكرت وزارة الدفاع الروسية بعد ذلك بوقت قصير ‌أن السبب الأولي ‌هو عطل فني. ودخلت الطائرة الخدمة منذ أواخر الستينيات، واستخدمتها أيضا شركات ​طيران لنقل ‌البضائع، لكن ​سجل الطائرات من هذا ⁠الطراز ارتبط بعدد من الحوادث التي سقط فيها قتلى على مدى السنوات العشر الماضية. وتحطمت طائرة من ​طراز ⁠أنتونوف أن-26 ⁠أثناء تحليقها في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق أوكرانيا عام 2022، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وسقطت ⁠أيضا طائرة أخرى خلال رحلة تدريبية في شمال شرق أوكرانيا عام 2020، ما أدى إلى مقتل 26 راكبا من أصل 27. ولقي ثمانية أشخاص، بينهم خمسة روس، حتفهم في ‌حادث تحطم طائرة من طراز أنتونوف أن-26 بجنوب السودان عام 2020. ​ولقي أربعة من أصل عشرة أشخاص حتفهم عندما تحطمت طائرة من نفس الطراز أثناء هبوطها في ساحل العاج بغرب أفريقيا عام 2017.