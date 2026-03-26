بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بنفس خطورة كوفيد-19

أكد الرئيس الروسي ‌فلاديمير بوتين، ​اليوم الخميس، صعوبة التنبؤ بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، لافتاً إلى تشبيه البعض ل⁠تأثيرها المحتمل بتأثير جائحة كوفيد-19.

وأضاف بوتين أن الصراع يلحق أضراراً جسيمة ‌بالخدمات اللوجستية الدولية وسلاسل الإنتاج والإمداد، ويشكل ضغطاً ‌هائلاً على شركات النفط والغاز ‌والمعادن والأسمدة.

وتابع بوتين ‌أمام قادة ‌أعمال في موسكو "لا يزال من الصعب التنبؤ ​بدقة ‌بعواقب ​الصراع في الشرق ⁠الأوسط".

ومضى قائلاً "يبدو لي أن الأطراف المتورطة في ​الصراع ⁠لا تستطيع ⁠التنبؤ بأي شيء بنفسها، لكن الأمر أصعب ⁠بالنسبة لنا".

وأضاف "ومع ذلك، هناك بالفعل تقديرات تشير إلى أنه يمكن مقارنتها بجائحة كوفيد-19... دعوني أذكركم بأن ‌هذا الوباء أدى إلى تباطؤ كبير في ​تنمية جميع المناطق والقارات، دون استثناء".





