زيلينسكي يتهم روسيا بتزويد إيران بطائرات "شاهد" المسيرة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقناة سي.إن.إن في ‌مقتطفات من مقابلة بُثت أمس السبت إن روسيا تزود إيران بطائرات "شاهد" المسيرة لاستخدامها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال زيلينسكي لفريد زكريا ⁠على قناة (سي.إن.إن) إن استخدام إيران لطائرات "شاهد" الروسية الصنع لمهاجمة القواعد الأمريكية هو "حقيقة مؤكدة بنسبة ‌100%".

وتم ربط طائرات "شاهد" المسيرة بهجمات أخرى على دول في المنطقة، على ‌الرغم من أن هوية ‌الشركات المصنعة لها ليست واضحة دائما.

وقال الأوكرانيون ⁠إن هذه الطائرات شهدت استخداما واسعا لأول مرة خلال الحرب الروسية الأوكرانية، ⁠حيث أطلقت ⁠القوات الروسية الآلاف منها منذ خريف عام 2022.

وعلى الرغم ⁠من أن إيران هي التي زودت هذه الطائرات في البداية، إلا أن روسيا تصنع الآن طائرات "شاهد" الخاصة بها. ومنذ ‌ذلك الحين، اعتمدت القوات المسلحة لدول أخرى طائرات مسيرة من طراز "شاهد"، بما في ذلك الجيش الأمريكي، الذي صرح بأنها جزء من الحملة الحالية ضد إيران.