روسيا: مقتل 6 أشخاص بصاروخ أوكراني على بريانسك

أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء أن عدة أشخاص لقوا حتفهم في ضربة صاروخية أوكرانية على مدينة بريانسك الروسية.

وكتب ألكسندر بوجوماس، حاكم منطقة بريانسك عبر تطبيق تليجرام إن ستة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب 37 آخرين إثر الهجوم. واتهم أوكرانيا بممارسة الإرهاب.

وتقع بريانسك على بعد أقل من 100 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الضربة كانت مبررة. وذكر في خطاب مصور أن مصنعاً عسكرياً روسياً رئيسياً في بريانسك تعرض لضربة. وأشار إلى أن المصنع ينتج إلكترونيات ومكونات يتم استخدامها في الصواريخ الروسية.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا تستخدم هذه الصواريخ لمهاجمة المدن والقرى والمدنيين الأوكرانيين. وقال: "إننا ندافع عن أنفسنا"، مضيفا أن موسكو لديها خيار إنهاء الحرب التي شنتها".