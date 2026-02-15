مسؤول روسي يقترح إدارة دولية انتقالية في أوكرانيا

طرحت موسكو مجددا فكرة تولي إدارة دولية انتقالية تسيير الأعمال في أوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة، قبل استئناف المحادثات بشأن إنهاء الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" في موسكو اليوم الأحد عن نائب وزير الخارجية ميخائيل جالوزين قوله إن روسيا مستعدة لمناقشة الإدارة الأجنبية مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى.

وأضاف جالوزين: "من شأن هذه الخطوة أن تجعل من الممكن إجراء انتخابات ديمقراطية في أوكرانيا، وتولية السلطة لحكومة مؤهلة يمكن توقيع اتفاقية سلام شاملة معها، إلى جانب وثائق شرعية بشأن التعاون المستقبلي بين الدول".

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين قدم هذا .