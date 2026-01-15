ميدفيديف: أوروبا ستتنازل عن غرينلاند لأمريكا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن أوروبا ستتنازل عن غرينلاند للولايات المتحدة، وبذلك سترسخ "سابقة أوروبية عظيمة".

وأضاف ميدفيديف: "لقد هتف الفرنسيون بأن المساس بسيادة الدنمارك سيؤدي إلى عواقب وخيمة غير مسبوقة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابع ميدفيديف: "يا ترى ماذا سيفعلون؟! هل سيختطفون الرئيس الأمريكي؟ هل سيقصفون الولايات المتحدة نووياً؟ بالطبع لا. سيتنازلون ببساطة عن غرينلاند. وستكون هذه سابقة أوروبية عظيمة".

ودان البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند، معتبرا أنها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتحدياً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.



