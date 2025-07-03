لبنان.. 5 أيام مفصلية بين طيات «ورقة أمريكية»

يترقّب لبنان عودة المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاصّ توم باراك، إلى بيروت في 7 و8 يوليو الجاري، وقد طلب هذه المواعيد رسمياً من المقار الرئاسية الثلاثة، فيما يُفترض أنه سيتسلّم جواباً رسمياً حول خارطة الطريق التي قدّمها، والتي تتضمّن خطّة تدريجية لنزع سلاح «حزب الله» والفصائل المسلّحة الأخرى، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تحتلّها في جنوب لبنان.

علماً أن الخطّة تتركّز على تحسين العلاقات اللبنانية- السورية، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات مالية، وتشدّد على ضرورة إتمام نزع السلاح بالكامل بحلول نوفمبر المقبل، أو نهاية العام الجاري كحدّ أقصى، كما تتضمّن آلية، بإشراف الأمم المتحدة، لتأمين إطلاق سراح معتقلين مرتبطين بـ«حزب الله» لدى إسرائيل.

وفيما لم تأتِ الورقة على تحديد موعد، لكن المعلومات تشير إلى أن باراك تحدّث عن مهلة زمنية للتنفيذ تمتدّ على مدى 4 أشهر لتنفيذ حصريّة السلاح بيد الدولة في كلّ لبنان، وليس فقط جنوب نهر الليطاني، وتشمل العملية كلّ سلاح خارج الشرعية ومهلة لا تتعدى أواخر السنة الحالية لتنفيذ كلّ بنود الاتفاق.

إلى ذلك، ترسم المعطيات المتوافرة عن الحركة الرئاسية الثلاثية، الجارية في شأن الردّ اللبناني الرسمي على طروحات الموفد الأمريكي، معالم اقتراب إنجاز هذا الردّ في الأيام القليلة المقبلة. ويعكس هذا الاتجاه جدية المسؤولين في التعامل مع ما نقله الموفد الأمريكي في زيارته الأولى، كما يعكس تهيّباً رسمياً لما يمكن أن يصيب لبنان من انعكاسات سلبية إذا لم تؤخذ الأفكار والمطالب التي طرحها بالجدية الكافية.

وفي انتظار عودة باراك إلى بيروت، فإن ثمّة إجماعاً على أن طبيعة الردّ اللبناني وتفاصيله، سترسم مسار التطورات الآتية في المشهد اللبناني.