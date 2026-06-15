الجيش اللبناني يحذر الأهالي من العودة للقرى الحدودية الجنوبية

دعت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، الأهالي إلى التريث في العودة إلى البلدات الحدودية في جنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم، إنها "تؤكد، في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة ومع تداول أخبار حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار، تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظاً على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية".

وشدّدت على "توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة".