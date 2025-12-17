ماسة الـــ 15قيراطاً تحول بائعي فاكهة في الهند إلى "مليونيرات"

في قلب منطقة "بانا" الهندية، حيث يدفن الفقر أحلام الشباب، تفجرت مفاجأة من عيار 15 قيراطاً، صديقان بسيطان، أحدهما بائع فاكهة والآخر بائع لحوم، عثرا على "كنز العمر" الذي تُقدر قيمته بـ 66 ألف دولار.

لم يكن حلمهما شراء القصور أو السيارات، بل كان هدفهما أنبل بكثير؛ تأمين "سترة" شقيقاتهما وتكاليف زواجهن، اكتشف معنا تفاصيل هذه الماسة النادرة التي ظهرت بعد عقود من الحفر اليائس، وكيف غيرت "ضربة حظ" واحدة مصير عائلتين للأبد.

في صباح شتوي بارد بوسط الهند، لم يكن "ساتيش خاتيك" و"ساجد محمد" يتوقعان أن الحظ الذي استعصى على أجدادهما لعقود سيبتسم لهما في غضون أسابيع قليلة من استئجار قطعة أرض متواضعة.

لقد عثرا فجأة على ماسة خام بوزن 15.34 قيراطاً، صنفها الخبراء من فئة "جودة الجوهرة" (Gem-quality)، وهي الأنقى والأغلى في سوق الماس العالمي.

أكد "أنوبام سينغ"، الخبير الرسمي لتقييم الماس، أن القيمة السوقية لهذه الجوهرة تتراوح بين 55,000 إلى 66,000 دولار أمريكي.

وتستعد الحكومة الهندية حالياً لعرضها في مزاد علني ضخم يجذب كبار تجار المجوهرات، ويتم تحديد السعر النهائي بناءً على تقرير "رابابورت" العالمي، وهو المرجع الأول لأسعار الماس في البورصات الدولية.

رغم أن المبلغ كفيل بنقلهما إلى حياة الرفاهية، إلا أن رد فعل الصديقين (24 و23 عاماً) كان مؤثراً وصادقاً،فقد صرحا والدموع في أعينهما: "أخيراً، سنستطيع تزويج شقيقاتنا".

ففي منطقتهما، تمثل تكاليف الزواج عبئاً ثقيلاً، وكان العثور على هذه الماسة هو المخرج الوحيد لتأمين مستقبل عائلتيهما.

منطقة "بانا" رغم احتضانها لاحتياطيات الماس، إلا أنها تعاني من فقر مدقع ونقص في المياه. كان الصديقان يهربان من عملهما اليومي البسيط ليقضيا ساعات المساء في غربلة الأتربة يدوياً وحفر الحفر العميقة، في رحلة بحث كانت تبدو يائسة، حيث لم يجد والداهما طوال عقود سوى "الغبار وشظايا الكوارتز".

يصف مسؤولو التعدين في الهند ما حدث بأنه "حظ استثنائي"، حيث نادراً ما يتم العثور على ماسة بهذا الوزن والنقاء عبر العمل اليدوي البسيط. اليوم، أصبحت هذه الماسة رمزاً للأمل في "بانا"، وقصة ملهمة تثبت أن الكنوز تختار أحياناً من يحملون أنبل الدوافع في قلوبهم.