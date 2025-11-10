مقتل 8 في انفجار سيارة قرب حصن تاريخي في العاصمة الهندية

ذكرت الشرطة إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في انفجار سيارة بالقرب من الحصن الأحمر التاريخي في منطقة مكتظة بالسكان في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة سانجاي تياجي إنه يجري التحقيق في سبب الانفجار. وذكرت وسائل إعلام محلية أن العاصمة المالية للهند مومباي وكذلك ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي تقع على الحدود مع نيودلهي، في حالة تأهب أمني قصوى بعد الانفجار.

وقال تياجي "قُتل ثمانية في الانفجار". وذكرت قنوات تلفزيونية أن ما لا يقل عن 20 شخصا أصيبوا بجروح، بينما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وشوهدت جثث مشوهة وحطام عدد من السيارات في شارع مزدحم بالقرب من محطة مترو في الحي القديم في نيودلهي، بينما وصلت الشرطة إلى المنطقة لتأمينها وإبعاد الحشود المتجمعة.

وقال مفوض شرطة دلهي ساتيش جولشا إن الانفجار وقع قبل دقائق من الساعة السابعة مساء .

وأضافت "توقفت مركبة بطيئة الحركة عند إشارة حمراء. ووقع انفجار في تلك المركبة، وبسبب الانفجار تضررت أيضا مركبات قريبة منها".

وقال نائب رئيس الدفاع المدني في نيودلهي في وقت لاحق إن النيران اشتعلت في تسع مركبات على الأقل، مضيفا أن فرق الإطفاء أخمدت النيران.

وقال أحد السكان، الذي فضل عدم نشر اسمه، لقناة (إن.دي تي.في) "سمعنا صوتا قويا، واهتزت نوافذ منزلنا".

والحصن الأحمر، المعروف في الهند باسم (لال قلعة)، يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر إبان العصر المغولي ويقع في المدينة القديمة ويزوره السياح على مدى شهور العام.





