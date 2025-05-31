باكستان والهند تقتربان من استكمال خفض القوات على الحدود

قال مسؤول عسكري باكستاني كبير، أمس، إن باكستان والهند تقتربان من تقليل حشد القوات على حدودهما إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الصراع بين الجارتين، لكنه حذر من أن الأزمة زادت من خطر التصعيد في المستقبل.

ولفت الجنرال ساهر شمشاد ميرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، إلى أن الجيشين شرعا في عملية خفض مستويات القوات، مضيفاً: «عدنا تقريباً إلى الوضع الذي كان سائداً قبل 22 أبريل..

نحن نقترب من ذلك، أو لا بد أننا اقتربنا من ذلك الآن». وأوضح ميرزا، أنه على الرغم من عدم اتخاذ أي خطوة نحو استخدام الأسلحة النووية خلال هذا الصراع، إلا أنه كان وضعاً خطيراً، مضيفاً:

«لم يحدث شيء هذه المرة.. لكن لا يمكن استبعاد أي سوء تقدير استراتيجي في أي وقت، لأنه عندما تكون الأزمة قائمة، تكون ردود الفعل مختلفة». وأبان أن خطر التصعيد في المستقبل زاد لأن القتال هذه المرة لم يقتصر على إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال ميرزا: «هذا الصراع يُخفض مستوى العتبة النووية بين الجارتين في المستقبل، لن يقتصر الصراع على المنطقة المتنازع عليها، بل سيشمل الهند بأكملها وباكستان بأكملها..

هذا اتجاه بالغ الخطورة، محذراً من أن الوساطة الدولية قد تكون صعبة في المستقبل بسبب عدم وجود آليات لإدارة الأزمات بين البلدين.

وأضاف: «الوقت المتاح للمجتمع الدولي للتدخل ضيق للغاية في الفترة الحالية، وأعتقد أن الضرر والدمار قد يقعان حتى قبل أن يستغل المجتمع الدولي هذه الفترة»، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك أي مفاوضات سرية أو غير رسمية لتخفيف التوترات.

وأكد أنه لا يخطط للقاء الجنرال أنيل تشوهان، رئيس أركان الدفاع الهندي، المتواجد أيضاً في سنغافورة لحضور منتدى حوار شانجري-لا. وقال ميرزا: «هذه القضايا لا يمكن حلها إلا بالحوار والمشاورات على طاولة المفاوضات لا في ساحة المعركة».

واشتعل فتيل القتال الأحدث بين البلدين بسبب هجوم وقع في 22 أبريل الماضي في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصاً معظمهم من السياح.