طيار تحت وطأة "مواد نفسية" يعرض ركاب إير إنديا للخطر

قالت وزارة الطيران المدني الهندية اليوم الأحد إن قائد طائرة تابعة لشركة (إير إنديا)، كانت في رحلة من فوكيت إلى نيودلهي وتعرضت لفقدان مفاجئ للارتفاع الأسبوع الماضي، أظهرت نتيجة الفحص الأولي له وجود مواد ذات تأثير نفسي، مما يستدعي إجراء مزيد من الفحوصات المخبرية.

وذكرت الحكومة أنه في الرابع من أغسطس، تعرضت طائرة من طراز إيرباص (إيه 320) تابعة لشركة طيران الهند وتحمل التسجيل (في.تي-إي.إكس.أو)، كانت تقوم بالرحلة (إيه.إل 2379) من فوكيت إلى نيودلهي، لفقدان مفاجئ في الارتفاع بنحو 300 قدم أثناء الطيران، قبل أن تستقر لاحقاً وتهبط بسلام في دلهي.

وفقاً للإجراءات المتبعة، خضع الطياران لفحص الكشف عن المواد ذات التأثير النفسي عقب الواقعة. وأشارت نتيجة فحص قائد الطائرة إلى ضرورة إجراء اختبار تأكيدي.

وأرسلت العينات إلى مختبر معين، ولا يزال من المنتظر صدور التقرير النهائي.

وأوقفت المديرية العامة للطيران المدني الطيارين عن الطيران مؤقتاً بانتظار نتائج التحقيق. وصنفت هذه الواقعة على أنها "واقعة خطيرة"، ويجري التحقيق فيها من قبل مكتب التحقيق في حوادث الطائرات.

لم تكشف الوزارة عن المادة التي أشار إليها الفحص الأولي، إن وجدت. وقالت إير إنديا إنها على علم بإجراء اختبارات فحص بعد الرحلة وفقاً للبروتوكولات المتبعة، لكنها لم تبلغ بالنتائج.