مقتل 14 وتشريد الآلاف جراء أمطار وفيضانات بجنوب الهند

أفادت تقارير إخبارية ومصادر رسمية بأن أمطاراً غزيرة وفيضانات ‌اجتاحت ​مناطق من جنوب الهند مطلع الأسبوع، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وتشريد الآلاف في ولاية كيرالا، فضلاً عن ⁠انهيار أرضي أودى بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل في ولاية كارناتاكا المجاورة.

ووفقاً لوزير بحكومة ولاية كيرالا ‌فقد ارتفع عدد القتلى من جراء الحوادث المرتبطة بالأمطار إلى 11 شخصاً بحلول ‌أمس الأحد، وتم إجلاء ما يقرب من ‌7700 شخص إلى نحو 275 ‌مخيماً للإغاثة في ‌أنحاء الولاية.

وقالت هيئة إدارة الكوارث بالولاية إنه من المرجح أن تشهد الولاية ⁠رياحاً قوية وأمطاراً متوسطة في بعض المناطق اليوم الاثنين. وأجبرت الأمطار الغزيرة عدداً من المدارس في أنحاء الولاية على الإغلاق، في حين أرجأت ‌الحكومة امتحاناً لتوظيف المعلمين على مستوى الولاية.

وفي ​ولاية كارناتاكا المجاورة، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيار أرضي أودى بحياة زوجين وابنهما يوم السبت، حسبما أفادت صحيفة ​"ذا هندو".



