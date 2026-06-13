هيئة هندية تتهم أحد موردي أبل بتلويث مياه أراض زراعية

قالت هيئة هندية معنية بمكافحة التلوث إن ​مياه الصرف الصحي المُصرفة من مصنع شركة (تاتا) للمكونات الخاصة ‌بهاتف (آيفون) الذي ​تنتجه شركة (أبل) لوثت المياه الجوفية للمزارع المجاورة، وحذرت من فرض إغلاق قسري للمصنع ما لم تقدم تاتا تفسيرا مرضيا.

وشركة تاتا إلكترونيكس الهندية عنصر أساسي في مساعي شركة أبل لتنويع إنتاج أجهزة آيفون خارج الصين، وهي ثاني أكبر مورد ⁠لأبل في جنوب آسيا بعد شركة (فوكسكون) التايوانية.ويقع مصنع تاتا الخاضع للتحقيق في هوسور بولاية تاميل نادو جنوب الهند، ويصنّع الألواح الخلفية ومكونات أخرى لأجهزة آيفون.

واشتكى مالكو الأراضي الزراعية ‌القريبة من المصنع لعدة أشهر إلى مجلس مكافحة التلوث في تاميل نادو من أن مياه الصرف الصحي الخارجة من المصنع تلوث ‌أراضيهم وآبارهم المفتوحة.

وأظهرت تفاصيل واردة في إشعار ‌تنظيمي لم يُنشر من قبل مؤرخ في 25 مايو وراجعته رويترز أن الشكاوى ‌أدت إلى إجراء الولاية خمس عمليات تفتيش بين ديسمبر 2025 ومايو ​2026.

وورد في ‌الإخطار التحذيري الذي ​وجهه المجلس إلى تاتا أن ⁠عمليات التفتيش خلصت إلى أن الشركة صرّفت مياه الصرف الصحي في بركة لتجميع مياه الأمطار داخل منشآتها، وأن البركة فاضت ​لتلوث "المياه الجوفية في ⁠الآبار المفتوحة ⁠الواقعة في الأراضي الزراعية المجاورة".

وورد في الإخطار المكون من ثلاث صفحات أن تاتا لم تتخذ أي إجراءات إصلاحية بناء على التعليمات ⁠الصادرة عن مجلس مكافحة التلوث في رسالة سابقة مؤرخة في 23 ديسمبر كانون الأول 2025.

وقالت تاتا إلكترونيكس لرويترز في بيان إنها كلفت مختبرا معتمدا بإجراء تحليل مستقل، وإن الدراسة خلصت إلى أن الشركة "تلتزم تماما بجميع المعايير التنظيمية".وذكرت ‌تاتا أنها "ملتزمة بممارسات تجارية مسؤولة وبحماية البيئة والمجتمعات المحلية"، وأنها ردت على سلطات ​مكافحة التلوث، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

ولم ترد شركة أبل، التي تطبق قواعد صارمة بشأن كيفية تعامل مورديها مع مياه الصرف الصحي، ولا حكومة ولاية تاميل نادو على طلبات للتعليق ​من رويترز.