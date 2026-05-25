"حزب الصراصير".. كيف تحول الصرصور إلى رمز احتجاج سياسي؟

أثار ما يعرف بـ"حزب الصراصير" جدلاً واسعاً في الهند خلال الأيام الماضية، بعدما تحولت كلمة "الصرصور" من وصف مثير للجدل إلى شعار احتجاج شبابي انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

القصة بدأت بعد تصريحات منسوبة لرئيس المحكمة العليا الهندية سوريا كانت، فُهم منها تشبيه بعض الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير والطفيليات، قبل أن يوضح لاحقاً أن حديثه أُسيء فهمه وأنه كان يقصد أصحاب الشهادات المزورة فقط.

لكن الكلمات خرجت إلى الفضاء الرقمي، وهناك بدأت تأخذ معنى مختلفاً تماماً رغم التوضيح الذي أصدره الوزير.

حزب ساخر

بدلاً من الاكتفاء بالاعتراض، قرر بعض الشباب التعامل مع الوصف بطريقة ساخرة، ليظهر ما عُرف باسم "حزب الصراصير" أو "Cockroach Janta Party"، وهو اسم يحاكي اسم الحزب الحاكم في الهند «بهاراتيا جاناتا».

وخلال أيام قليلة، تحولت الفكرة من مزحة متداولة إلى ظاهرة رقمية واسعة، انتشرت عبر الصور الساخرة والميمز والفيديوهات القصيرة والحسابات السياسية الساخرة.

لكن اللافت أن التركيز لم يكن على “الصرصور” بوصفه حشرة، بل بوصفه رمزاً للتهميش والبقاء والقدرة على الاستمرار رغم الظروف الصعبة.

رمزية مختلفة

في كثير من الثقافات، ترتبط الحيوانات والرموز السياسية عادة بالقوة أو الشجاعة أو الهيبة. لكن ما حدث هنا كان مختلفاً؛ إذ اختار الشباب رمزاً يومياً ومألوفاً ليعبّر عن شعور جيل كامل بأنه غير مرئي أو غير مسموع داخل النظام الاقتصادي والسياسي.

وهنا تحولت الكلمة من وصف سلبي إلى نوع من الهوية الساخرة التي يستخدمها الشباب للتعبير عن الإحباط والغضب بطريقة رقمية حديثة.

غضب شبابي

وراء السخرية، كانت هناك قضايا حقيقية تتعلق بالبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة والإحباط السياسي وشعور كثير من الشباب بأن الفرص أصبحت أكثر صعوبة.

ولهذا لم يبقِ التفاعل داخل الإنترنت فقط، بل ظهرت فعاليات واحتجاجات في الشارع، حتى إن بعض المشاركين ارتدوا أزياء مستوحاة من الصراصير خلال حملات تنظيف لنهر يامونا في دلهي.

وهكذا تحولت الفكرة من مجرد نكتة سياسية إلى مساحة يعبر فيها الشباب عن شعورهم بالتجاهل والضغط الاجتماعي.

لغة الإنترنت

الحدث يعكس أيضاً كيف تغيرت لغة الاحتجاج السياسي في عصر المنصات الرقمية.

فالاحتجاج لم يعد دائماً يعتمد على الشعارات التقليدية والخطابات الطويلة، بل أصبح يتحرك أحياناً عبر: الميمز، والصور الساخرة، والشخصيات الكرتونية والرموز القابلة للانتشار السريع.

بمعنى أن السياسة نفسها بدأت تتحدث بلغة الإنترنت، حيث تمتزج السخرية بالغضب، والنكتة بالنقد الاجتماعي.

ولهذا ربما لم تعد القصة تتعلق بالحشرة نفسها، بل بالطريقة التي يمكن أن تتحول بها الكلمات المثيرة للجدل إلى أدوات تعبير جماعي، خصوصاً في زمن أصبحت فيه وسائل التواصل قادرة على تحويل أي عبارة إلى حركة كاملة خلال ساعات.