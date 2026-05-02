لإنقاذ مطابخ نيودلهي.. ناقلة هندية تحاول عبور هرمز

تحاول ناقلة نفط عملاقة مرتبطة بالهند، محملة بغاز البترول المسال، عبور مضيق هرمز، وهو عبور نادر يؤكد كفاح البلاد لتخفيف أزمة طاقة تاريخية.

وبدا أن ناقلة النفط "سارف شاكتي"، التي تحمل علم جزر المارشال والمحملة بحوالي 45 ألف طن من غاز البترول المسال (الذي يستخدم عادة كوقود للطهي)، تتحرك شمالاً من خلال الممر المائي في اتجاه خليج عمان، حسب بيانات تتبع السفن التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض حصاراً على الموانئ الإيرانية عقب فشل جولة محادثات ثانية مع إيران، كان من المقرر إجراؤها الشهر الماضي في باكستان التي تتوسط بين واشنطن وطهران.