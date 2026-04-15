الهند تُحذر من شلل الملاحة العالمية وتدعو لتأمين إمدادات الطاقة

شدد وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار على التزام بلاده الراسخ بضمان "المرور الآمن وغير المقيد" للملاحة البحرية الدولية، مؤكداً أن الهجمات المستمرة على حركة الملاحة التجارية تعد أمراً "غير مقبول إطلاقاً"، وذلك في ظل التداعيات العالمية المقلقة للصراع الراهن في منطقة غرب آسيا.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الاجتماع الافتراضي لمجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية (AZEC+) الذي دعت إليه اليابان، أن اضطرابات سلاسل الإمداد في أسواق الطاقة باتت تشكل تحدياً يستوجب تحركاً دولياً لحماية المسارات البحرية الحيوية.

وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم الخارجية الهندية راندهير جايسوال عن استمرار الانخراط الدبلوماسي المكثف لنيودلهي مع القوى الكبرى، مشيراً إلى المكالمة الهاتفية الهامة التي جرت بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرسم الخطوط العامة للتعاون في احتواء أزمات المنطقة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواجه فيه مضيق هرمز خطر الإغلاق، وهو ما لا يهدد إمدادات النفط فحسب، بل يمتد أثره لتعطيل 30% من التجارة العالمية للأسمدة، مما يضع الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي العالمي في مهب الريح، خاصة في دول الخليج ومصر والأردن ولبنان، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية والهندية الأكثر تأثراً بهذه الاضطرابات.