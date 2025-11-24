ألمانيا تدعم منح أفريقيا "الفيتو" بمقعدين دائمين في مجلس الأمن

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن دعمه للمطالب بمنح مقعدين دائمين لأفريقيا في أقوى هيئة تابعة للأمم المتحدة، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي.

وعلى هامش قمة الاتحاد الأوروبي - أفريقيا في العاصمة الأنجولية لواندا، قال ميرتس اليوم الاثنين: "عندما يناقش مجلس الأمن الأزمات في أفريقيا ويتخذ القرارات بشأنها، فيجب أن تكون أفريقيا حاضرة على الطاولة".

وبرّر ميرتس مطلبه بالقول إن أوروبا وأفريقيا تمتلكان معاً أكثر من 40%$ من إجمالي الأصوات في الأمم المتحدة.

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: "نمتلك معاً ثقلاً كبيراً. ولذلك يجب أن تكون أفريقيا ممثَّلة دولياً بشكل أفضل، وبما يتناسب مع وزن هذه القارّة".

يتكون مجلس الأمن الدولي حالياً من 15 دولة من أصل193 دولة عضو في الأمم المتحدة، ويضم المجلس خمسة مقاعد دائمة لخمس دول نووية ومنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وتتمتع هذه الدول بحق النقض (الفيتو)، وهي: الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.

أما بقية الدول الأعضاء البالغ عددها 188 دولة فتتناوب على المقاعد العشرة غير الدائمة كل عامين. ومن المقرر أن تترشح ألمانيا لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن لعامي 2027/2028.